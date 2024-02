Mirosław Augustyniak starostą makowskim! Został wybrany na stanowisko podczas sesji rady powiatu 12.02.2024

Pierwsza uchwała podczas poniedziałkowej sesji dotyczyła rezygnacji Zbigniewa Deptuły ze stanowiska starosty powiatu makowskiego. Za przyjęciem rezygnacji było 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Jak wspomniała przewodnicząca rady powiatu, Teresa Włoczkowska, na podsumowania i podziękowania przyjdzie jeszcze czas (27.02.2024 odbędzie się kolejna sesja rady powiatu), jednak w imieniu rady podziękowała odchodzącemu staroście za wieloletnią pracę na rzecz powiatu.

Życie uczy nas, żebyśmy nie przywiązywać się ani do rzeczy, ani do ludzi. Sytuacja ma swoje racje. Musimy iść do przodu, nie oglądać się wstecz. To naprawdę daje siłę. Najważniejsze, że jest to, że jest pan dobrym człowiekiem i za to panu dziękuję