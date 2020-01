Ostrołęka/Bemowo Piskie. Wojsko z Bemowa Piskiego prosi o wypożyczenie pamiątek po ułanach zasławskich

W związku z przypadającą w 2020 roku 100. rocznicą Bitwy pod Zasławiem, we wrześniu tego roku planowane jest uroczyste otwarcie Izby Pamięci 5 Pułku Ułanów Zasławskich, którego tradycje kultywuje Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim – informuje por. Rafał Jackiewicz, oficer Prasowy OSPWL Orzysz.

Ułani zasławscy są oczywiście mocno związani z Ostrołęką, ponieważ w okresie międzywojennym było to miejsce ich stacjonowania do roku 1939, do momentu wyruszenia w kierunku Stawisk, rejonu koncentracji Podlaskiej Brygady Kawalerii. Nie przypadkiem jednak tradycje tego pułku kultywuje jednostka wojskowa z Bemowa Piskiego.