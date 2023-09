Rocznica bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą. Uroczyste upamiętnienie z inscenizacją bitwy. 12.09.2023. Zdjęcia

O godzinie 22.00 – w godzinie ostatniego ataku polskich oddziałów - odpalono flary nawiązując do warunków, w jakich „Żelazna” 18. Dywizja Piechoty toczyła ostatnią walkę.

Uroczystość w 84. rocznicę bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą zakończyło odśpiewanie „Modlitwy obozowej” i modlitwa w intencji poległych odmówiona przez ks. dr Jerzego Kruszewskiego - proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie.

- Po raz kolejny uczciliśmy pamięć naszych bohaterów. Spotkania przy kapliczce Ościłowskiego to wspólna inicjatywa parafii w Andrzejewie, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją” wspierana przez wolontariuszy. Koordynowaniem działań wolontariuszy zajmuje się Ewa Zielonka przy wsparciu Damiana Jasko i moim – mówi Michał Rutkowski – prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z Pasją”.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni osobom, które udzielały się przy organizacji uroczystości, panom, którzy przybyli zaopatrzeni we flary, tym, którzy zadbali o nasze bezpieczeństwo oraz wszystkim uczestnikom spotkania przy kapliczce Ościłowskiego. Ogromnie cieszy nas udział wszystkich pokoleń, a także gości spoza powiatu ostrowskiego. Odbieramy to jako potwierdzenie słuszności naszych działań w hołdzie dla uczestników bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą oraz zachętę do ich kontynuowania.