Święto 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, pn. "Tradycje Oręża Polskiego" - 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, 24.09.2023

- Spotykamy się tutaj corocznie, od 1996 roku, w rocznicę zwycięskiej bitwy stoczonej pod Zasławiem z wojskami bolszewickimi 23 września 1920 roku. W tradycji świąt pułkowych w Ostrołęce, odbywających się pod nazwą "Tradycje Oręża Polskiego" - 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce każdego roku akcentuje rocznice wpisujące się w historii i tradycje walk niepodległościowych naszego pułku oraz rocznice naszych współczesnych inicjatyw, wpisujące się w kolejne karty historii - mówiła Wiesława Gałka - prezes stowarzyszenia Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. - Dzisiejsze uroczystości patriotyczno-religijne, zorganizowane z pełnym ceremoniałem wojskowym, w 103. rocznicę zwycięskiej bitwy po Zasławiem wzmacniamy ważnymi dla naszej historii i tradycji wydarzeniami, które wpisują się mocno w historię naszego pułku i Ostrołęki, która w tym roku obchodzi 650-lecie. Należą do nich: 192. rocznica Powstania Listopadowego i bitwy pod Ostrołęką, 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 650. rocznica nadania Ostrołęce praw miejskich, 34. rocznica powstania społecznego komitetu i Koła Przyjaciół 5. Pułku Ułanów Zasławskich - od 30 lat istniejącego jako stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, przeniesione z Warszawy i z Londynu oraz 30. rocznica powstania w Ostrołęce, na terenie ZSZ nr 2 Izby Tradycji, a obecnie muzeum historycznego 5. Pułku Ułanów Zasławskich.

Wiesława Gałka przypomniała, że 5. Pułk Ułanów Zasławskich związał swe losy z Ostrołęką w czasie Powstania Listopadowego, uczestnicząc w bitwie 26 maja 1831 roku, jako pułk 5. ułanów zamojskich. Utworzony po raz kolejny w 1917 roku, przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Zasłynęli ze zwycięskiej z szarży pod Zasławiem 23 września 1920 roku w wojnie z bolszewikami. To zwycięstwo zdecydowało o przyjęciu przez pułk imienia Ułanów Zasławskich. Po wojnie polsko-bolszewickiej 5. Pułk Ułanów Zasławskich przybył do Ostrołęki. Stacjonował tu od 26 maja 1921 roku. Miał znaczący udział w odbudowie młodej, niepodległej Ostrołęki i Kurpiowszczyzny. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że pułk opuścił Ostrołękę i nigdy tu nie powrócił. Walczył z okupantem.