Wzruszające spotkanie w 22. Wojskowym Ośrodku Kartograficznym w Komorowie. 13.11.2023 jednostkę odwiedziła rodzina jej patrona

- Nie ukrywam, że wydarzenia dzisiejszego dnia są dla mnie i dla Ośrodka czymś zupełnie wyjątkowym i niezwykłym. Patroni wielu jednostek to postacie historyczne – bohaterowie, osoby ważne i zasłużone, ale bardzo od nas odległe w czasie. Nam dane było spotkać się z rodziną naszego patrona i wysłuchać wspomnień mniej oficjalnych, za to bardzo osobistych. Opowieści rodziny sprawiły, że znany nam wizerunek ppłk. Mieczysława Szumańskiego zyskał nowy wymiar – poznaliśmy go też jako ojca, teścia, dziadka. Jesteśmy ogromnie wdzięczni rodzinie ppłk. Szumańskiego za przybycie do Ośrodka, podzielenie się historiami rodzinnymi i obietnicę, że dołożą starań, by zbiory naszej izby pamięci wzbogaciły się o pamiątki po patronie - powiedział płk Leszek Iwaniec, dowódca 22. WOK.