Ósmoklasiści z Czarni zdobyli główną nagrodę w konkursie "Teenagers in Action 2023/2024"

Program YoungsterPlus do dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego skierowane dla uczniów klasy VIII z terenów wiejskich przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Jest on współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i budżetu gminy Czarnia. W ramach programu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach, których celem jest doskonalenie znajomości języka angielskiego. Wśród uczestników programu są także uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. Dodatkowe zajęcia z ósmoklasistami prowadzi nauczycielka języka angielskiego Anna Boruch.

Uczniowie z PSP w Czarni mogą poszczycić się już sporymi osiągnięciami. W listopadzie ubiegłego roku zostali laureatami międzyszkolnego konkursu „Youngsterowy Halloween”. Na początku maja ogłoszono wyniki kolejnego konkursu. "Teenagers in Action 2023/2024" zorganizowany został przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Wydawnictwo Macmillan. Do konkursu zostały zaproszone wszystkie szkoły biorące udział w programie. Tematyką tegorocznej edycji było przeprowadzenie szeroko pojętych działań na rzecz lokalnej społeczności. W ramach konkursu uczniowie przeprowadzili kampanię informacyjną pn. "Mam dobre nawyki - nie sięgam po energetyki". Natomiast krótkometrażowy film anglojęzyczny stanowił materiał konkursowy. Okazało się, że ósmoklasiści z Czarni zdobyli nagrodę główną w tym konkursie. Otrzymali nie tylko dyplomy i liczne nagrody rzeczowe, lecz także gratyfikację finansową. Pieniądze - do 500 zł na uczestnika - mogą być wykorzystane na dofinansowanie do wycieczki szkolnej. W czerwcu uczniowie wraz z nauczycielem wyjadą na zwiedzanie Białegostoku.