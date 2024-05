Egzamin ósmoklasisty 2024. W gminie Czarnia przystąpiło do niego 22 uczniów. Rozpoczął się 14.05.2024

Do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przystąpiło po 11 uczniów z PSP w Czarni i PSP w Surowem.

Zarówno dyrektor placówki w Czarni Małgorzata Biedka, jak też dyrektor szkoły w Surowem Wioletta Samełko, życzyły ósmoklasistom przysłowiowego połamania piór i uzyskania jak najlepszych wyników. Kciuki za uczestników egzaminu szczególnie mocno trzymają rodzice, szkolni koledzy i nauczyciele, a szczególnie wychowawczynie Wiesława Wieczorek i Małgorzata Dąbkowska.

W środę uczniowie zmierzą się z egzaminem z matematyki, a w piątek napiszą egzamin z języka obcego.

Wtorek, 14 maja to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Łącznie do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpi 214 500 ósmoklasistów z ponad 11 190 szkół oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół.