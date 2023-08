Niewybuchy w powiecie ostrowskim. W Starej Złotorii znaleziono granat, a w Kozikach pocisk przeciwpancerny

Pierwszy niewybuch znaleziono 12 sierpnia ok. godziny 19:40 w Starej Złotorii podczas prac rolnych. Policjanci zabezpieczali miejsce do momentu przyjazdu saperów. Policjanci z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego potwierdzili, że znaleziony przedmiot to granat ręczny F1, pochodzący z II wojny światowej.

Drugi niewybuch znaleziono w Kozikach:

W dniu 17 sierpnia 2023 r. około godziny 9:37 dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał informację, że w miejscowości Koziki podczas wykonywanych prac rolnych został znaleziony przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce udali się policjanci z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, którzy potwierdzili, że znaleziony przedmiot to pocisk przeciwpancerny pochodzący z II wojny światowej. Policjanci zabezpieczali miejsce do momentu przyjazdu saperów

- informuje mł.asp. Emilia Podbielska z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Policja przypomina, że absolutnie nie wolno przenosić, dotykać ani rozbrajać znaleziska przypominającego niewybuch. Miejsce, gdzie się znajduje należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych a w szczególności dzieci. O znalezisku należy niezwłocznie powiadomić policję, która zabezpieczy teren do czasu przybycia na miejsce saperów.