Maków Maz. Chciała zainwestować w kryptowaluty- padła ofiarą oszusta

Do mieszkanki powiatu makowskiego zadzwonił mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy zajmującej się inwestowaniem w kryptowaluty.

Mężczyzna powiedział, że na koncie które założyła 3 lata temu aktualnie znajduje się 30 tysięcy złotych. Powiedział, że może te pieniądze wypłacić i zaoferował swoją pomoc. Kobieta po namowach zgodziła się, by rozmówca pomógł jej w wypłaceniu pieniędzy. Przez 7 godzin kobieta była w stałym kontakcie telefonicznym z kilkoma doradcami finansowymi dzwoniącymi do niej z różnych numerów telefonów. Kobieta zainstalowała też aplikacje do zdalnego sterowania pulpitem. Rozmówcy przekonali ją, żeby wpłaciła 30 tysięcy złotych na utworzone subkonto, ponieważ jest to warunek otrzymania zarobionych pieniędzy. 72 – letnia kobieta chcąc zarobić zgodziła się i przelała ze swojego konta ponad 30 tys. złotych. Kiedy zorientowała się, że to oszustwo- zgłosiła sprawę na policję