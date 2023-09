Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo

Dzisiejszy dzień to czas do dumy z dziedzictwa, które budowaliśmy przez lata. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły nauczyciel i wychowawca, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Kiedy patrzymy wstecz widzimy nie tylko budynki i sale lekcyjne, ale przede wszystkim historię edukacji, wartości i relacje, które kształtowały się w tych murach. Mogę stwierdzić, że 100 lat naszej szkoły to lata pracy naszych dyrektorów, nauczycieli i pracowników. Pragnę wyrazić uznanie dla ich wysiłku i pracy. To oni tworzyli tę szkołę i wpływali na jej atmosferę. Przygotowując się do dzisiejszej uroczystości uświadomiliśmy sobie, że przez te wszystkie lata szkoła wychowała liczne grono mądrych i wartościowych ludzi. Moje wspomnienia dotyczące szkoły sięgają 1981 roku, gdy pierwszy raz przekroczyłam progi tej szkoły jako młoda nauczycielka. Nie sądziłam wtedy, że odnajdę tu swoje miejsce na ziemi, gdzie spotkam ludzi niezwykłych, pracowitych i uczciwych. Nawet nie marzyłam, że nadejdzie taki dzień, że zaproszę państwa do tego magicznego miejsca, gdzie czas traci swoją władzę [...] Przez sto lat szkoła zmieniała swoje oblicze. Nie ma już dawnych mebli, dawnego budynku, pomocy dydaktycznych. Za to są komputery, monitory interaktywne, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne. Wkraczamy w nowoczesne technologie, ale nadal najważniejszy jest dla nas młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury naszej szkoły. Staramy się sprawiać, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Życzę, by to spotkanie jubileuszowe było okazją do wspólnego po latach świętowania. Miłych wspomnień i wzruszeń