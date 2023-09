Spalona trampolina, wyrwane ogrodzenie- efekt "zabawy" na placu przy ul. Sportowej w Makowie Mazowieckim

Prezentujemy jak Państwa dzieci „bawiły się i/lub spędzały czas” na placu zabaw przy stadionie na ul. Sportowej. Proszę zobaczyć, jak wyglądał wcześniej – miał nawet ogrodzenie – które też zostało doszczętnie skopane i wyrwane – to robi nasza makowska młodzież. Koszty napraw są tak wysokie, że nie zostanie to już naprawione. Nie jesteśmy w stanie wszędzie montować kamer – są to bardzo duże koszty, montażu jak również późniejszego utrzymania. Ale na szczęście mamy jeszcze Państwa – świadków, którzy walczycie o to by młodzież miała gdzie spędzać czas. Zatem czekamy na sygnały, kto po rozpoczęciu roku szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 przyczynił się do spalenia trampoliny, która była jedynym takim urządzeniem w naszym mieście dla dzieci. Sprawa jest już zgłoszona na policję, a sprawcy prędzej czy później się znajdą i poniosą konsekwencje.