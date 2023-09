59-letnia Barbara Ochelska jest nadal zaginiona. Policjanci szukają makowianki z pomocą psów tropiących i drona

W środę, 6 września od rana policjanci i strażacy szukali 59-letniej mieszkanki gminy Czerwonka. W poszukiwaniach brały udział policyjne psy tropiące z okolicznych jednostek oraz pies mantrailingowy wyszkolony do wyszukiwania indywidualnego zapachu człowieka z Komendy Głównej Policji. Do poszukiwań wykorzystano także dron.

Przypomnijmy:

59-letnia Barbara Ochelska, mieszkanka miejscowości Budzyno-Bolki wyszła z domu 4 września rano i do chwili obecnej nie powróciła. Bliscy zgłosili jej zaginięcie. Z kobietą poszedł pies, który sam wrócił wieczorem do domu.

Natychmiast po zgłoszeniu w poszukiwania włączyło się kilkudziesięciu policjantów, sprawdzając okolice miejsca zamieszkania, tereny leśne, pola i łąki. Działania te wspomagały psy tropiące z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 5 września do poszukiwań włączył się policyjny przewodnik z psem mantrailingowym wyszkolonym do wyszukiwania indywidualnego zapachu człowieka z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Do poszukiwań policjanci wykorzystują dron. Bardzo aktywnie w akcję poszukiwawczą włączyli się strażacy ochotnicy z Czerwonki, Dąbrówki oraz rodzina, sąsiedzi i znajomi zaginionej