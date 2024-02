Ostrołęcka policja podsumowała 2023 rok: było bezpiecznie!

Praca policjantów, to także pomoc w sytuacjach zaginięć osób. W ubiegłym roku policjanci prowadzili takie działania poszukiwacze w stosunku do 52 zaginionych, gdzie w 51 przypadkach zakończyły się one sukcesem, czyli odnalezieniem osób, które niejednokrotnie potrzebowały pilnej pomocy. W ich ramach zostało ogłoszonych w jednostce 6 alarmów, dzięki którym w ciągu zaledwie kilkunastu minut w akcję poszukiwawcze włączali się również policjanci będący w dniu wolnym.