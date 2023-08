Kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Ostrołęce. 7.08.2023

W sobotę 25 minut po północy na stanowisko kierowania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące włamania do jednego ze sklepów jubilerskich. Komunikat o zdarzeniu wraz z rysopisem uzyskanym od świadka zdarzenia został przekazany policyjnym patrolom.

Funkcjonariusze sprawdzali m.in. przyległe ulice, klatki schodowe oraz parkingi. Po kilkunastu minutach mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z posterunku w Goworowie oraz z ostrołęckiej drogówki. Złodziejem okazał się nim 21-letni mieszkaniec Ostrołęki. Przewieziono go do ostrołęckiej komendy i osadzono w policyjnym areszcie. Jak się okazało mężczyzna wybił też kilka szyb do klatek schodowych oraz w zaparkowanym aucie na ul. Hallera. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 21-latkowi zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia. Niebawem odpowie on za swoje postępowanie przed sądem.