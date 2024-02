Klub Senior+ w Ostrowi Mazowieckiej ma 5 lat. Klub zrzesza 32 osoby

Życzenia urodzinowe seniorom złożyła delegacja z Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (burmistrz Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka, skarbnik Anna Wilczyńska i sekretarz miasta Sylwia Kos) oraz dyrektor MOPS-u Agnieszka Gwardiak.

Klub Senior + powstał w 2018 r. w ramach I modułu programu Wieloletniego "Senior+". W 2018 r. przeprowadzono inwestycję, która obejmowała remont i adaptację ok. 80 m2 powierzchni parteru zabytkowego budynku przy ulicy 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach II modułu, 14 lutego 2019 roku Klub Senior + rozpoczął działalność. W tej chwili do Klubu, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, uczęszczają 32 osoby. Zajęcia są 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki.

Klub oferuje m.in. arteterapię, która jest formą autoekspresji, pomaga zredukować stres, podnosi samoocenę, a także rozwija umiejętności interpersonalne, gimnastykę dla osób starszych, nordic walking, a także zajęcia wspierające motorykę dłoni oraz sprawność wzrokowo-ruchową i manualną.