Młodzi lekarze, w tym ostrołęczanin Daniel Andrysiak, planują wyjazd wolontariacki do Zambii. Proszą o wsparcie ich działalności

Od wielu lat kiełkował w naszej wyobraźni pomysł, a zarazem wielkie pragnienie wyjazdu do krajów najuboższych. I teraz zostało ono urzeczywistnione. Wiosną planujemy 3-miesięczny wyjazd do Szpitala im. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katondwe w Zambii, który prowadzony jest przez Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie. W placówce, liczącej 100 łóżek jest kilka oddziałów, min. Pediatrii, Chorób Wewnętrznych, Ginekologiczno-Położniczy i Medycyny Paliatywnej. W Oddziałach leczeni są pacjenci z trzech krajów, tj. Zambii, Mozambiku oraz Zimbabwe, a większość hospitalizowanych stanowią dzieci.

Jesteśmy młodymi lekarzami, na co dzień pracującymi z małymi pacjentami. Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie i pomoc w realizacji wolontariatu medycznego w Zambii.

Ostrołęczanin Daniel Andrysiak, absolwent Szkoły Podstawowej nr 10 w ostrołęce, następnie Gimnazjum nr 5 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce, zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w realizacji wolontariatu medycznego w Zambii. Młody lekarz, który ukończył Uniwersytet Jagielloński chce pomagać chorym i ubogim pacjentom w Afryce.

Mamy świadomość, że potrzeby są ogromne, a nasza pomoc będzie jedynie kroplą w ich morzu. Obok naszej codziennej pracy medycznej, bardzo chcielibyśmy wspomóc Szpital w konieczny sprzęt medyczny, który będzie służył przez kolejne lata. Z informacji przekazanych od Sióstr Służebniczek wiemy, że potrzebne są aparaty CPAP do wspomagania oddechu u najmłodszych pacjentów, szczególnie noworodków przedwcześnie urodzonych oraz aparat COBAS umożliwiający szybkie oznaczenie parametrów laboratoryjnych (ocena składu krwi, w tym równowagi kwasowo-zasadowej, jonogramu, stężenia glukozy). W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, w którym pracujemy na co dzień, jak w większości placówek pediatrycznych w Polsce są to podstawowe sprzęty, a w Zambii stanowią jedynie marzenie.