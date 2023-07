Dotacje dla OSP i samorządów. Pieniądze z WFOŚiGW przekazane w Pułtusku, w piątek 21 lipca 2023. Zdjęcia

Do 14 jednostek z powiatu makowskiego trafi łącznie 325 250 zł w formie dotacji. Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają OSP w Ogonach, Rupinie, Załężu-Ponikiewce, Chodkowie – Załogach, Starej Zblisze, Orłowie i Magnuszewie Małym. Dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej trafią do OSP w Płoniawach Bramurze i Sypniewie. Do OSP w Płoniawach-Bramurze trafi dodatkowo 39 500 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej. W strażnicy OSP w Młodzianowie dzięki dotacji w wysokości 39 500 zł zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna wraz z klimatyzatorami. W OSP w Załężu-Ponikiewce Fundusz dofinansował kwotą 35 000 zł wymianę ogrzewania na elektryczne wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych. OSP w Małkach uzyskała 40 000 zł na modernizację remizy.

Do 17 jednostek OSP z powiatu ostrołęckiego trafi łącznie 301 132 zł w formie dotacji.

Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają OSP Baranowie, Czarni, Choromanach, Ponikwi Małej, Łęgu Przedmiejskim, Łysych, Zdunku, Stepnie Starej, Łątcznie i Repkach. Dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej trafią do OSP w Brzozowym Kącie, Olszewie-Borkach i Opęchowie. Gmina Kadzidło uzyskała 27 135 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Do gmin Lelis trafi 39 996 zł na modernizację oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, Lelis i Dąbrówka. OSP w Dąbrówce wykona dodatkowo ocieplenie elewacji na co otrzymała 40 000 zł dotacji.

Do 12 jednostek OSP z powiatu ostrowskiego trafi łącznie 1 089 232 w formie dotacji.

Największe środki trafią do OSP w Andrzejewie i OSP w Starym Lubotyniu, które otrzymają po 475 000 zł na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają jednostki OSP w Broku, Grądach, Jelonkach, Komorowie, Starym Lubotyniu, Szulborzu Kotach i Rząśniku Włościańskim. Dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej trafią do OSP w Zarębach Bolędach, Bogutach-Piankach i Kramkowie Lipskim.