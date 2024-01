32. Finał WOŚP w Małkini Górnej. Zbiórka odbyła się w Małkini Górnej, Prostyni, Orle i w Broku

28 stycznia o godz. 8.00 zbiórkę uliczną w Małkini Górnej, Prostyni, Orle i w Broku rozpoczęło 27 wolontariuszek i 15 wolontariuszy. Uliczna kwesta przebiegała bez zakłóceń. W jej trakcie wolontariusze mogli rozgrzać się w GOKiS gorącymi napojami i posiłkiem. Dodatkową atrakcję kulinarną stanowiła czekoladowa fontanna.

Trochę obawialiśmy się kiepskiej pogody, ale nie narzekamy – nie ma mrozu, wiatru i opadów

– stwierdzili wolontariusze rozpoczynając uliczną kwestę. Wkrótce humory dodatkowo poprawiła słodka niespodzianka od Koła Gospodyń Wiejskich Tymianki-Bucie dostarczona przez panią Małgorzatę Sikorską.

Od godz. 9.00 do 13.00 trwała akcja krwiodawstwa. Do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zgłosiło się 28 krwiodawców. Do pobrania zakwalifikowano 8 pań i 12 panów, od których pobrano łącznie 9 litrów krwi.

W południe na trasę wyruszyło 20 członków klubu nordic walking przy małkińskim GOKiS. Przed startem uczestnicy Marszu Nordic Walking dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zasilili konto 32. Finału wieloma banknotami.