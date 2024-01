Studniówka Ekonomika. Maturzyści Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali "Tango" w Szulborzu Wielkim 27.01.2024

Na początku uczniowie podziękowali wszystkim gościom za obecność podczas tak ważnej dla nich uroczystości oraz nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za wsparcie. Podziękowania otrzymali również uczniowie działający w samorządzie uczniowskim, którzy zadbali o organizację studniówki.

Po powitaniu i podziękowaniach złożonych przez uczniów, kilka słów do maturzystów skierował dyrektor szkoły Bogusław Konrad:

Studniówka to ważne wydarzenie odbywające się ok. sto dni przed maturą. Jej inicjatorzy sprzed wielu dziesięcioleci uznali, że sto dni wystarczy na powtórzenie i doszlifowanie wiadomości i umiejętności niezbędnych do pomyślnego zdania egzaminów maturalnych. Dzisiejszy bal jest symbolicznym przejściem z okresu młodzieńczego w okres dorosłości. Warto zadbać, by porządnie wybawić się w tę wyjątkową noc. Nasi nauczyciele nie szczędzili sił, aby sprostać oczekiwaniom waszym i waszych rodziców. Głęboko wierzę, że oprócz wiedzy dydaktycznej przekazali wam cenne rady przydatne w dorosłym życiu. Sięgajcie po nie w chwilach radosnych - życzę, aby tych było najwięcej - jak również w chwilach trudnych, bo przecież też takie będą. O tym dobrze wiemy. Życzę, aby wszyscy zdali pomyślnie egzamin maturalny na miarę swoich oczekiwań i możliwości. W trakcie pisania egzaminu nie będziecie sami. Myślami i sercem z pewnością będą was wspierać rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, znajomi oraz wielu nauczycieli Ekonomika (...)