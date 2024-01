Strażacy ułożyli wały przeciwpowodziowe z kilku tysięcy worków z piaskiem w gminie Małkinia Górna

Strażacy działali w trzech miejscowościach. W Klukowie-Morgach zabezpieczono 5 posesji, ułożono ok. 2 tysięcy worków z piaskiem wzdłuż drogi oddzielającej rzekę od zabudowań. Workami obłożono także budynki na terenie tych posesji. Prowadziliśmy również działania na terenie jednej posesji w Glinie oraz w Małkini Górnej na ul. Nurskiej. Tam strażacy musieli ułożyć z worków pomosty - dojścia do budynków na terenie trzech posesji

Na tę chwilę (29.01.2024) strażacy nie mieli sygnałów z gm. Brok dotyczących podtopień spowodowanych poziomem rzeki Bug.

Rzeka Bug między Brokiem a Małkinią intensywnie meadruje, co sprawia, że w wielu miejscach powstają zwężenia, zatory i spiętrzanie kry. Na efekty nie trzeba było długo czekać - poziom rzeki drastycznie rośnie. 28.01.2024 o godz. 17.30 wynosił on 458 cm, w nocy wzrósł do 474 cm, a 29.01.2024 o godz. 8.00 wynosi już 482 cm. To ponad 50 cm powyżej stanu alarmowego.

W wyniku zatoru lodowego na wysokości miejscowości Kiełczew, dochodzi do spiętrzenia rzeki Bug. Woda w bardzo szybkim tempie przybiera. Sytuacja staje się bardzo poważna - pisali w niedzielę rano strażacy z OSP Prostyń.