Poziom Bugu w Małkini Górnej spadł w ciągu jednej nocy o kilkadziesiąt centymetrów. Sytuacja jest stabilna

Tak szybki spadek poziomu wody oznacza, że przełamany został zator na rzece. O sytuacji na bieżąco informowała wójt gminy Bożena Kordek. Wczoraj wójt napisała na FB:

Dzisiaj było posiedzenie sztabu kryzysowego zorganizowane przez wojewodę mazowieckiego. Gdyby woda podniosła się do 500 cm, miałam zapewnienie od p. wojewody, że otrzymamy pomoc sił zbrojnych do ewakuacji zwierząt i dobytku z jednego gospodarstwa w Małkini Malej-Przewóz. Sytuacja nadal jest dynamiczna. Ryzyko zatorów na rzece Bug w dalszym ciągu istnieje. Na ten moment dziękuje wszystkim, którzy minionej nocy pracowali na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dziękuję kolegom wójtom, którzy odzywają się do mnie deklarując pomoc. Starosta ostrowski zwrócił się do samorządowców w tej sprawie. Dzięki panie starosto. Wojewoda mazowiecki wsparł nas materiałowo. Chcieliśmy 4 000, a dostaliśmy 6 000 worków i kilkaset metrów folii. Nie zużyliśmy, więc mamy zaopatrzenie materiałowe na gorszy czas, kolejnego wzrostu wody. Na ten moment spokojnie.