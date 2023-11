Zjazd Absolwentów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami

W Zjeździe Absolwentów uczestniczyło 54. byłych uczniów z roczników 1992/93 i 1993/94.

Spotkanie na holu głównym szkoły, pod tablicą jej patrona, dostarczyło, już na wstępie, niezwykłych emocji. Chociaż rozpoznawaliśmy się bez trudu, to jednak wzruszenie odbierało głos, ale uśmiech radości nie schodził z twarzy. Zaplanowano spotkanie w dawnych klasach. I tak – pracownie: polonistyczne, historyczna, biologiczna, zajęć praktyczno-technicznych, sala gimnastyczna – niby te same, ale jednak nie takie same… Jak wiele się zmieniło! Na korzyść nowoczesności! Dawni uczniowie próbowali zasiąść w swoich ławkach. Przypominali sobie nawzajem ciekawsze, często zabawne, sytuacje. Każda sala zapamiętana była dokładnie – gdzie kto siedział, jakie dekoracje wisiały na ścianach, gdzie należało szukać eksponatów – koniecznych do lekcji, dlaczego czasami chłopcy chcieli siedzieć w jednej ławce z dziewczętami, w której sali najłatwiej było ściągać podczas klasówek, a gdyby nie brak strojów sportowych, pewnie niektórzy próbowaliby nawet skoczyć przez kozła.