Troje posłów z Ostrołęki. Tego jeszcze nie było. Oficjalne wyniki w naszym okręgu wyborczym

Państwowa Komisja Wyborcza podała już wyniki ze 100 procent obwodów w naszym okręgu wyborczym. Przypominamy, że okręg wyborczy nr 18 (ostrołęcko-siedlecki) to 12 mandatów, o które kandydaci walczyli w Ostrołęce, Siedlcach i powiatach: garwolińskim, łosickim, makowskim, mińskim, ostrołęckim, ostrowskim, pułtuskim, siedleckim, sokołowskim, węgrowskim i wyszkowskim.

Oficjalne wyniki wyborów w okręgu ostrołęcko-siedleckim

Taki wynik głosowania oznacza, że w naszym okręgu PiS zdobył 7 mandatów, Koalicja Obywatelska – dwa, Trzecia Droga – dwa i Konfederacja – jeden.

W stosunku do wyborów sprzed czterech lat to wyraźna porażka PiS, które w 2019 roku w naszym okręgu zdobyło ponad 59,7 proc. głosów, co przełożyło się na aż 9 mandatów (dwa przypadły KO, jeden – PSL).

Mandaty zyskują kandydaci z największą liczbą głosów na liście.

I tak posłami z naszego okręgu zostali:

Prawo i Sprawiedliwość

Maria Koc – 70 732 głosy

Daniel Milewski – 44 145 głosów

Henryk Kowalczyk – 30 081 głosów

Krzysztof Tchórzewski – 25 867 głosów

Arkadiusz Czartoryski – 15 845 głosów

Marcin Grabowski – 10 339 głosów

Grzegorz Woźniak – 9088 głosów