Rodzinny Rajd Rowerowy w Nagoszewie. W rajdzie "Okolice Nagoszewa" wzięło udział kilkadziesiąt osób. 27.08.2023

Rajd wyruszył przed godz. 14.00 sprzed remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. Tym razem trasa liczyła ok. 18 km, a tempo przejazdu było dostosowane do kondycji i możliwości uczestników - w rajdzie wzięli udział dorośli i dzieci. W tym roku trasa rajdu prowadził z Nagoszewa, przez Fidury do Kozik. Trasa prowadziła głównie przez leśne drogi.

Celem rajdu jest integracja społeczności lokalnej i promowanie aktywnego wypoczynku. Co roku trasa rajdu ma inny przebieg, a jej długość to około 20 km. Trasa rajdu planowana jest w taki sposób, aby większość postojów miała miejsce przy charakterystycznych obiektach np. pomnikach, miejscach pamięci, obiektach sakralnych. W ten sposób uczestnicy mają możliwość lepszego poznania okolicy i jej historii

- opowiada pomysłodawca rajdu i prezes Centrum Inicjatyw Społecznych Kamil Narewski.