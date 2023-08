Klub Motocyklowy STAJNIA wyruszył w Rajd Śladami Historii

Przez siedem lat w ramach rajdów „Śladami Bohaterów Września `39” motocykliści odwiedzili m.in. Strękową Górę - „polskie Termopile”, Wiznę i Nowogród, Kock, Mławę i Modlin, Westerplatte i Wieluń.

Podczas tegorocznego rajdu - tym razem pod nazwą „Śladami Historii” – w dn. 26-27.08.23 r. motocykliści odwiedzą Mazury i Suwalszczyznę.

Andrzej Sadowski – sekretarz KM STAJNIA:

W tym roku na trasę rajdu wyruszy 53 uczestników – w tym 5 pań – na 43 motocyklach oraz dwa busy techniczne. Większość uczestników rajdu to mieszkańcy powiatu ostrowskiego (to widać na naszych kamizelkach odblaskowych), ale jadą z nami także motocykliści z powiatów zambrowskiego i wyszkowskiego, z Łomży, Wołomina, Warszawy, Kosowa i Siedlec. Rozpiętość wiekowa jest spora – najmłodszy uczestnik liczy 10 lat, najstarszy określa swój wiek jako 70+. Mamy do pokonania ponad 700 km.

Bezpieczna jazda jest naszym priorytetem, dlatego dzielimy się na 3 grupy, a prowadzący i zamykający każdą z nich będą ze sobą w stałym kontakcie. Dodatkowo osoba wyznaczona do pilnowania porządku - taki nasz „wewnętrzny policjant” – będzie pilnować przestrzegania zasad bezpiecznej jazdy i w razie potrzeby zwracać uwagę.