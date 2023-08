Retro Tractors Sawik Tour V jedzie na dożynki w Bogutach-Piankach

Po kilkuletniej przerwie miłośnicy zabytkowych traktorów wracają na drogi powiatu ostrowskiego. W piątek 24 zabytkowe traktory wyruszyły z Paproci Dużej.

Mówi Daniel Krajza z firmy SAWIK – współorganizator imprezy:

Retro Tractors Sawik Tour to impreza dla miłośników zabytkowych traktorów. Czterokrotnie na trasę touru wraz z innymi maszynami wyruszały nasze firmowe zabytkowe traktory. Jednym z ubocznych skutków pandemii była przerwa po czwartej edycji. W tym roku znów ruszamy w trasę – bez pośpiechu, aby nacieszyć się jazdą naszymi ulubionymi maszynami i jednocześnie dać wszystkim okazję do ich podziwiania. W kawalkadzie 24 maszyn jedzie 14 traktorów Sawika. Najstarsza maszyna to Fordson z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Ten wiekowy staruszek przemieszcza się na lawecie, ale pozostałe maszyny wyprodukowane w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych są w pełni sprawne. Na trasę wyruszyły m.in. Ursusy – C45 czyli ikona polskiej motoryzacji znana wszystkim fanom traktorów i C28, Porsche z roku 1956, Case, Massey Harris, Massey Ferguson, Deutz. Dziś dotarliśmy do Andrzejewa. Po zatankowaniu traktory będzie tu można oglądać do niedzieli. W niedzielę o godz. 10.00 wyruszamy na trasę do Bogut-Pianek. Będziemy jechać nie tylko szosą – na trasie ok. 25 km zaplanowaliśmy także przejazd drogami polnymi i korytami rzek. Zamierzamy dotrzeć do na dożynki ok. godz. 13. Będziemy tam opowiadać o naszych maszynach, przewidziany jest też pokaz uruchamiania ciągników. Jeżeli właściciele traktorów – najlepiej zabytkowych – mają ochotę dołączyć do nas, to zapraszamy. Im więcej traktorów na dożynkach, tym lepszy efekt „wow!”