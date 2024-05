Pierwsza sesja rady miasta Ostrołęki. Nowy prezydent i radni zaprzysiężeni. Uchwalono wynagrodzenie dla prezydenta. Ile będzie zarabiał?

Głos zabrał nowy prezydent, Paweł Niewiadomski.

Dziękuję wyborcom za udział w demokratycznym procesie wyborczym i za udzielenie mi ponad 61-procentowego poparcia w drugiej turze wyborów. Wasze zaufanie stanowi dla mnie ogromną motywację do pracy nad rozwojem Ostrołęki, poprawą jakości życia wszystkich jej mieszkańców. Służba naszej małej Ojczyźnie to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, a jednocześnie wielka odpowiedzialność. Będę służyć wszystkim mieszkańcom, bez względu na to, na kogo głosują i czy chodzą na wybory czy też z jakichś przyczyn zostają w domu. Zależy mi, aby mieszkańcy byli dumni z naszego miasta i by było ono ich miejscem na ziemi. Pragnę zapewnić was, drodzy mieszkańcy, że przez kolejnych 5 lat będą dążył do realizacji wszystkich dobrych i realnych pomysłów, które padły podczas naszych rozmów, debat i konsultacji społecznych. Będę pracował nieustannie, aby nasze miasto rozwijało się zgodnie z waszymi oczekiwaniami i potrzebami. Obiecuję, że moja prezydentura będzie otwarta na współpracę i dialog, o czym tak często wspominałem w kampanii wyborczej. Urząd ma być przyjazny i otwarty dla mieszkańców. Będę starał się budować mosty między różnymi grupami społecznymi. Moje hasło wyborcze "Razem dla lepszej przyszłości Ostrołęki" ma nas ostrołęczan łączyć w działaniu na rzecz rozwoju naszego miasta. Ostrołęka stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, ale widzę też ogromną szansę na rozwój naszego miasta. Mam nadzieję, że wiele środków, które popłyną do Ostrołęki, otworzą nam drzwi na nowe możliwości. Wiem, że wspólnymi siłami możemy wykorzystać te szanse w pełni. Przed nami stoi wyzwanie mobilizacji wszystkich zasobów, aby żadna dotacja i żadna złotówka przeznaczona na rozwój miast w Polsce nie ominęła Ostrołęki. Razem z pracownikami Urzędu Miasta i miejskich jednostek będziemy pracować nad efektywnym wykorzystaniem tych środków, aby przyniosły one jak największe korzyści naszej społeczności. Jestem przekonany, że tylko przez solidarną pracę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców osiągniemy nasze cele. Wierzę w potencjał Ostrołęki. Razem z wami będziemy budować lepszą przyszłość dla naszych dzieci i wnuków. Jeszcze raz dziękuję za wasze wsparcie i zaufanie, nie zawiodę Was!