Przasnysz. Sprawcy brutalnego rozboju zatrzymani i aresztowani

W toku śledztwa ustalono, że 16 stycznia 2020 podejrzana Joanna Alicja K. udała się do mieszkania pokrzywdzonej, która sporadycznie handlowała złotem. Powiedziała, że zamierza kupić u niej kolczyki i inne wyroby ze złota. Joanna Alicja K. upewniwszy się, iż w mieszkaniu pokrzywdzonej znajdują się wyroby ze złota, przekazała informację mężowi Sebastianowi K. i Przemysławowi G.

Przasnysz. Skrępowali ją i okradli

Następnego dnia w godzinach rannych zamaskowani mężczyźni udali się do mieszkania pokrzywdzonej w Przasnyszu i przy użyciu przemocy wobec kobiety, zakneblowali jej usta za pomocą bandaża ze znajdującym się w środku twardym przedmiotem, linką plecioną skrępowali jej ręce i nogi, czym doprowadzili ją do stanu bezbronności. Następnie przyłożyli pokrzywdzonej nóż do gardła i grożąc pozbawieniem życia, zażądali wydania pieniędzy.

Splądrowali mieszkanie kobiety i zabrali złotą biżuterię o wartości nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych, pieniądze w kwocie 70 zł oraz dowód osobisty pokrzywdzonej. Po dokonaniu tego brutalnego napadu uciekli. Zostawili w mieszkaniu skrępowaną pokrzywdzoną.