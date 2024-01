Awantura domowa w Ostrowi Mazowieckiej. 32-latek usłyszał zarzut zabójstwa ojca Beata Dzwonkowska

Do tragicznej w skutkach awantury rodzinnej doszło we wtorek 23.01.2024 w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo ojca. Miało do tego dojść prawdopodobnie w czasie wspólnego picia alkoholu. Decyzją ostrowskiego wymiaru sprawiedliwości mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu dożywotnie więzienie.