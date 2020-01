Ostrołęka. Dwa skradzione laptopy, marihuana i amfetamina w mieszkaniu ostrołęczanina

Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali 25-letniego ostrołęczanina, w mieszkaniu którego znaleźli dwa skradzione laptopy, a także marihuanę i amfetaminę.

Mężczyzna oświadczył, że laptopy dostał od kolegi, aby je wyczyścić. Ponadto podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i tabletkę niewiadomego na obecną chwile pochodzenia, która została wysłana do badań. Dzięki temu kilkadziesiąt porcji handlowych narkotyków nie trafi do sprzedaży

- informuje podkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Mundurowi szybko zidentyfikowali i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie kradzieży. Okazało się, że jest nim 40-letni mieszkaniec Ostrołęki. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów. Starszy do kradzieży z włamaniem, młodszy do paserstwa i posiadania narkotyków.

Komputery wrócą do właściciela

Po wykonaniu niezbędnych czynności komputery zostaną przekazane prawowitemu właścicielowi.