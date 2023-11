Prawie 700 inwestycji w regionie ostrołęckim ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Sejmik Mazowsza przekazał w tym roku 15,5 mln zł na inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”. Dla tej ostatniej za blisko 1,1 mln zł zostały zakupione dwa ambulanse w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Ostrołęcki szpital trzymał z budżetu województwa środki m.in. na dostosowanie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do obowiązujących wymagań, roboty budowlane i zakup sprzętu dla Oddziału Kardiologii Interwencyjnej czy zakup pierwszego wyposażenia dla nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, zaznacza, że sejmik województwa każdego roku inwestuje w ostrołęcki szpital.

Jak pokazują zlecone przez nas badania, to właśnie inwestycje w zdrowie są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców i my na te oczekiwania odpowiadamy. W tym roku to właśnie inwestycje w mazowieckich placówkach służby zdrowia stanowią nasz największy wydatek. Ale nie tylko pomagamy gminom i powiatom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji lokalnych. To m.in. budowa dróg, remonty szkół, boisk i hal sportowych, ale także pomoc dla działkowców, programy profilaktyki zdrowotnej czy projekty rad senioralnych