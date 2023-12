Policyjny pościg w Małkini Górnej. Pasażer uciekł z samochodu, który został zatrzymany do kontroli

Wczoraj wieczorem (19 grudnia) małkińscy policjanci patrolowali ul. Brokowską w Małkini Górnej. Tam zauważyli auto marki Peugeot, które postanowili zatrzymać do kontroli drogowej.

31-latek został przewieziony do ostrowskiej komendy. Przeprowadzone badanie testerem wykazało, że była to marihuana.

Po przedstawieniu zarzutów dotyczących posiadania narkotyków, 31-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 5 miesięcy. Wkrótce odpowie przed sądem za posiadanie środków odurzających.