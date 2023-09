Pobito mieszkańca pow. ostrowskiego. Zatrzymano 2 mężczyzn, zostali umieszczeni w areszcie. Do pobicia doszło 6.09.2023

Do pobicia doszło w środę, 6 września, ale o sprawie policja poinformowała dopiero dzisiaj.

Jak informuje ostrowska policja, w środę przed północą dyżurny otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Ostrowi Mazowieckiej, że do okien jego domu zapukał mężczyzna proszący o pomoc. Zgłaszający, przekazał, że mężczyzna był pobity.

Na miejsce pojechali ostrowscy policjanci, aby ustalić co się wydarzyło. Wezwany do pobitego 54-latka zespół ratownictwa medycznego zdecydował z uwagi na obrażenia mężczyzny przewieźć go do szpitala na badania. Policjanci pracowali na miejscu, aby ustalić okoliczności całego zajścia. W zatrzymaniu jednego ze sprawców pomógł przewodnik z psem tropiącym. „Niezawodny psi nos” doprowadził w okolice miejsca zamieszkania 54-latka, gdzie przebywał jeden ze sprawców 35-latek