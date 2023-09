Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną

Celem Narodowego Czytania jest propagowanie znajomości literatury narodowej. Po raz dwunasty Polacy sięgnęli po ważne dzieło z kanonu literackiego i wspólnie czytali je w tysiącach miejsc w wielu krajach. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa, jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej.

W ramach organizowanej przez prezydenta RP akcji Narodowe Czytanie Polacy czytali wspólnie "Pana Tadeusza", dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię, "Lalkę", "Quo vadis?", "Wesele", "Przedwiośnie", 8 nowel (Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego), "Balladynę", "Moralność pani Dulskiej" oraz "Ballady i romanse".

Lektura na Narodowe Czytanie w roku 2023 - Nad Niemnem – to utwór, w którym ważną rolę pełnią wątki nawiązujące do Powstania Styczniowego. W formie książkowej powieść Elizy Orzeszkowej ukazała się 25 lat po tym zrywie niepodległościowym. W 160 rocznicę Powstania Styczniowego Polacy mają okazję do wspólnego czytania dzieła porównywanego do Pana Tadeusza.