Pogrzeb prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego - honorowego obywatela Ostrowi Mazowieckiej. Uroczystości odbyły się 8.09.2023

Rodzina, wychowankowie, przyjaciele, mieszkańcy miasta, władze miasta pożegnali śp. prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego.

Od 2015 roku był Honorowym Obywatelem Miasta. Wielokrotnie w rozmowach telefonicznych podkreślał, jak Ostrów i cała ziemia ostrowska są mu bliskie, ile wspomnień ma związanych z tymi miejscami, i jak jest wrośnięty w region, z którego pochodzi.

W latach 1963-1975 był prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej, inicjatorem i współautorem opracowania „Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu”. Przygotował wraz z młodzieżą korowód historyczny w strojach z epoki na jubileuszowe uroczystości 550-lecia nadania praw miejskich Ostrowi Mazowieckiej. „Zarażał” młodzież miłością do ziemi ostrowskiej. W Technikum Ekonomicznym prowadził Koło Gwaroznawcze, za którą to działalność doceniono go na szczeblu ministerialnym