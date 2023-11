Po ataku nożownika w Kadzidle szkoła odwołała zajęcia. W Zespole Szkół Powiatowych zaplanowano spotkania z psychologiem

W czwartek 30.11 2023 w ZSP w Kadzidle nie będzie lekcji, kadra pedagogiczna ma się spotkać z psychologiem. W piątek w szkole mają być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W przyszłym tygodniu rodzice uczniów - także pobliskiej szkoły podstawowej - będą mogli wziąć udział w spotkaniach z psychologami.

Dla wszystkich, którzy czują potrzebę wsparcia psychologa – pełni on dyżur całodobowy pod nr tel. 660 690 550. W czwartek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Kadzidle dyżur stacjonarny psychologa w godz. 8.00-15.00.

Wczoraj, w godzinach popołudniowych, zwołany został sztab kryzysowy. W posiedzeniu wzięli udział m.in. wójt gminy, starosta ostrołęcki i wojewoda mazowiecki.

- Przede wszystkim skupiliśmy się na uporządkowaniu informacji, ponieważ pojawiło się wiele plotek. Chcieliśmy pewne kwestie wyjaśnić i zapewnić mieszkańców gminy - ale nie tylko - że jest bezpiecznie, nie muszą się obawiać wychodzenia z domów - mówił wojewoda po posiedzeniu sztabu. - W szkole zdarzyły się dziś straszne akty przemocy. Bulwersują nas wszystkich, ale musimy skoncentrować się na uczniach, na rodzicach: ofiar, ale również sprawcy. Dlatego że wszyscy potrzebują pomocy psychologicznej, ale też wszyscy potrzebują zapewnienia, że jest bezpiecznie. Więc po pierwsze, chcieliśmy zapewnić, że wszyscy są bezpieczni. Po drugie, chcemy zapewnić, iż ustaliliśmy strukturę pomocy psychologicznej. Każdy, kto potrzebuje pomocy, otrzyma ją. W każdej chwili. Chciałbym, żeby cała Polska usłyszała, iż mówimy NIE przemocy w szkole, w ogóle mówimy NIE agresji w przestrzeni publicznej, a w szczególności w szkole. Szkoła musi być miejscem, gdzie uczniowie czują się bezpiecznie. To co się wydarzyło, jest bardzo trudnym, straszliwym zdarzeniem i teraz musimy zrobić wszystko, aby pomóc ofiarom, pomóc uczniom wrócić do normalnego życia i dać jasny przekaz wszystkim, że nie zgadzamy się na przemoc w szkole.