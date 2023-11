Atak nożownika w Kadzidle. 29.11.2023 uczeń Zespołu Szkół Powiatowych zaatakował rówieśników

Oficjalny komunikat policji w sprawie ataku w ZSP w Kadzidle

Dziś o godz. 12.12 do dyżurnego KMP w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące ataku ostrym narzędziem w ZSP w Kadzidle. Jak wstępnie ustalono, jeden z uczniów, mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, podczas zajęć lekcyjnych ostrym narzędziem zaatakował troje swoich rówieśników (dwóch 19-letnich chłopaków oraz 19-letnią dziewczynę). Uczniowie byli z różnych klas, podczas zdarzenia mieli wspólną lekcję. W wyniku zdarzenia 19-latek został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. 19-latka została przetransportowana załogą karetki pogotowia, obrażenia drugiego chłopaka nie wymagały hospitalizacji. Po zdarzeniu sprawca uciekł. Policja na miejscu zdarzenia była już po około dwóch minutach. W trybie alarmowym na miejscu ściągnięto dodatkowe policyjne siły, które rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Podjęte przez policjantów czynności poszukiwawcze szybko przyniosły oczekiwany efekt, po około półtorej godzinie podejrzany o popełnienie tych przestępstw mężczyzna został zatrzymany (około 500 m od szkoły).

Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora.

- Obrażenia jednego z uczniów to rany cięte szyi - mówi prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. - Dziewczyna również ma poważne obrażenia - rany cięte brzucha, trzecia osoba pokrzywdzona ma rany cięte przedramienia. Ten ostatni nastolatek jeszcze dzisiaj zostanie przesłuchany. Przesłuchana zostanie również osoba, która prowadziła zajęcia, podczas których doszło do tego brutalnego ataku. Z pewnością będziemy przesłuchiwać również pozostałych uczniów obecnych na tej lekcji. Oczywiście bardzo ważne jest także przesłuchanie tych dwóch osób pokrzywdzonych, które w tej chwili przebywają w szpitalach i uzyskanie opinii biegłych co do stanu zdrowia wszystkich osób pokrzywdzonych. Dopiero wówczas będziemy mogli podjąć decyzję o zarzutach, jakie przedstawimy 19-latkowi.