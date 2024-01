Paweł Niewiadomski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Start w wyborach oficjalnie ogłosił 18.01.2024

- Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w nadchodzących wyborach samorządowych będę ubiegał się o urząd prezydenta Ostrołęki - zapowiedział Paweł Niewiadomski. - Jest to decyzja, która dojrzewała we mnie od dłuższego czasu, ale też zapewniam, że jest to decyzja odpowiedzialna i wiąże się z ciężką pracą i zaangażowaniem na rzecz naszego miasta. Mam świadomość, że czasami też będzie wymagała wielu wyrzeczeń, ale ważne jest dla mnie dobro mieszkańców. Wykonując zawód adwokata i pełniąc mandat radnego miejskiego wielokrotnie spotykałem się z mieszkańcami naszego miasta, co pozwoliło mi poznać problemy, z jakimi się borykają. Mieszkańcy wskazują też swoje oczekiwania co do rozwoju Ostrołęki. Chciałbym, aby moja prezydentura była otwarta na współpracę ponad podziałami. Bo dotychczas brakowało takiego dialogu.

Program wyborczy ma być przedstawiony niebawem. Podobnie jak listy wyborcze kandydatów do rady miasta.

Kto jeszcze będzie kandydował w wyborach na prezydenta Ostrołęki? O reelekcję będzie się ubiegał Łukasz Kulik.