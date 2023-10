Ostrowiada Literacka w Starej Elektrowni. Przeczytajcie, kto tym razem przyjechał do Ostrowi 5.10.2023

To mój pierwszy powrót do mojego rodzinnego miasta, taki inny niż tylko pójście na cmentarz i przywitanie się ze znajomymi. I muszę to powiedzieć: Ostrów wykonała niesamowity skok w obszarze kultury. I tego wam wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. Chciałam powiedzieć, że wyjeżdżałam stąd do Warszawy na studia jako 18-letnia dziewczyna, przepełniona kompleksami, nieśmiałością, jako osoba, która jeszcze nie wiedziała kim jest i co chce robić w życiu. I chciałam wam powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia i żebyście nigdy nie mieli żadnych kompleksów, że jesteście z mniejszej miejscowości, żebyście ich nie wieźli ze sobą do Warszawy, czy Krakowa, czy gdziekolwiek pojedziecie