Skutki burzy w regionie - powalone drzewa, brak prądu (3-4.10.2023). Bez prądu ok. 52 tys. mieszkańców

W powiecie ostrowskim (a także w kilku jeszcze powiatach położonych bliżej Warszawy) doszło po burzy do awarii prądu. Jest usuwana, ale prądu może nie być do południa.

Bez prądu pozostaje część miasta Ostrów Mazowiecka oraz część miejscowości w gminach: Ostrów Mazowiecka, Wąsewo, Brok i Stary Lubotyń. Według komunikatu PGE Dystrybucja naprawa ma potrwać do 12.00.

4.10 o godzinie 00:55 zostaliśmy zadysponowani do zerwanych linii energetycznych w naszej miejscowości. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego. Przed powrotem do remizy usuwaliśmy również powalony konar drzewa, który blokował jeden pas drogi wojewódzkiej 627 między Stokiem a Komorowem. Działania zakończyliśmy ok. 03:00