Ślubowanie uczniów klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. 4.10.2023

Od 7 lat w naszej szkole funkcjonują oddziały sportowe o profilu koszykówka i lekkoatletyka. Utworzenie oddziałów sportowych w naszej szkole wyszło naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska sportowego i lokalnego w Ostrowi Mazowieckiej. W oddziałach tych we współpracy z miejscowymi klubami sportowymi m.in. LKS Ostrowianka, szkoła kształci uczniów o uzdolnieniach sportowych. Sport rozwija pasje u dziecka, co można zaobserwować po 6 latach funkcjonowania oddziałów sportowych - siódmy rok właśnie się zaczął. Dzieci nie szukają odreagowania emocji w inny sposób. Skupienie się na sporcie sprawia także, że dziecko nie spędza całego wolnego czasu przed komputerem, co niestety w dzisiejszych czasach jest zagrożeniem