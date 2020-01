Ostrów Mazowiecka. Ślubowanie uczniów klasy sportowej SP nr 2, 14.01.2019. Podziękowania i pokazy. Zobaczcie zdjęcia

14 stycznia 2020 r. w hali MOSiR przy ulicy Trębickiego odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów oddziału sportowego Szkoły Podstawowej nr 2. To klasa IV b.

Zaczęło się trzy lata temu

Burmistrz Jerzy Bauer powitał gości. W swoim przemówieniu wspomniał, że w Ostrowi po około 30 latach postanowiono wrócić do utworzenia klas sportowych. Podziękował osobom zaangażowanym w to dzieło. Po raz pierwszy klasa sportowa w ostrowskiej „dwójce” została powołana 3 lata temu, obecnie są to trzy klasy – czwarta, piąta i szósta o profilu koszykówka i lekkoatletyka.

Patronat nad klasami sportowymi objęli prezesi trzech spółek miejskich – Zakładu Gospodarki Komunalnej, Zakładu Energetyki Cieplnej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Wszyscy wspierają oddziały sportowe finansowo.

Mistrz odczytał rotę ślubowania

Rotę ślubowania odczytał mistrz Tomasz Majewski. Młodzi sportowcy ślubowali przestrzegać przepisów, zasad i norm sportowej rywalizacji, postępować zgodnie z duchem fair play, z szacunkiem odnosić się do pokonanych i z godnością przyjmować porażki, ślubowali uczciwie i systematycznie trenować, godnie reprezentować barwy klubu Ostrowi Mazowieckiej i reprezentacji Polski na terenie państwa oraz poza granicami kraju.