Ostrołęka. Jechał pijany, uderzył w inny samochód, próbował uciec. Został zatrzymany przez policję dzięki zgłoszeniu świadków

We wtorek 26.09.2023 o godzinie 10:30 do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące jadącego vw, który na drodze od m. Borawe do Ostrołęki stwarza zagrożenie na drodze.

Według informacji przekazanych od osoby zgłaszającej kierowca vw prawdopodobnie jest pijany, ponieważ jedzie cała szerokością jezdni, a także co chwila zjeżdża na pobocze. Zgłaszający dodał, że aktualnie „niebezpieczne” auto może dojeżdżać już do Ostrołęki.

- podaje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Na trasie do Goworowa po niespełna minucie byli już wywiadowcy z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego, którzy zauważyli na ul. Goworowskiej w Ostrołęce wskazane w zgłoszeniu auto - pojazd został zatrzymany. Od kierowcy vw 50-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego było czuć alkohol.

Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że ma on w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy, okazało się również, że pojazd, którym się poruszał nie posiada aktualnych badań technicznych.