Diler narkotykowy z Ostrołęki zatrzymany. Policja przejęła ponad pół tysiąca porcji handlowych narkotyków. 27.09.2023 Piotr Ossowski

- Dzięki pracy policjantów z ostrołęckiego wydziału kryminalnego ponad pół tysiąca porcji handlowych narkotyków nie trafi do sprzedaży. Do sprawy zatrzymano mieszkańca Ostrołęki, który usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, do którego się przyznał – informuje Tomasz Żerański – rzecznik ostrołęckiej policji.