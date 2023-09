Pijani kierowcy. Tylko w weekend 22-24 września ostrołęccy policjanci zatrzymali 6 pijanych kierowców

Niechlubnym rekordzistą okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego, który zdecydował się na jazdę autem mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu - stracił już prawo jazdy.

- W dalszym ciągu wobec takich nieodpowiedzialnych kierowców będziemy stosować zasadę zero tolerancji. Pamiętajmy, że nasza beztroska w tym zakresie może być przyczyną tragedii. Często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji naszego działania, sądząc, że np. mając niewielki dystans do domu ,,jakoś się uda”. Takie myślenie jest mylne, ponieważ nigdy nie wiemy co się może wydarzyć na drodze – informuje i przestrzega Tomasz Żerański – rzecznik wyszkowskiej policji.

I dodaje: