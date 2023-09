Ostrołęczanka Nastka Drabot jedyną Polką, która stworzyła autorski plakat do serialu „Ahsoka” w ramach międzynarodowego projektu Disney+

W Disney+ można oglądać nowe odcinki „Ahsoki”, najnowszego serialu z uniwersum „Gwiezdnych wojen”. Z okazji premiery wybrani artyści z wielu krajów zostali zaproszeni do stworzenia autorskich interpretacji motywów z serialu. Do projektu została zaproszona jako jedyna Polka, ostrołęczanka Nastka Drabot, która zaprojektowała wyjątkowy autorski plakat inspirowany serialowym motywem mistrzyni i uczennicy.

W związku z premierą serialu „Ahsoka”, Disney+ ponownie zaprosił twórców z różnych krajów do stworzenia autorskich projektów plakatów. Finalnie powstało 9 unikalnych grafik, które czerpią z motywów przedstawionych w serialu.

Każdy z wybranych artystów przy tworzeniu swojej pracy miał do wyboru jeden z kilku motywów z serialu „Ahsoka”. Tym, co przyciągnęło uwagę Nastki Drabot, był motyw mistrzyni i uczennicy. To właśnie stąd czerpała inspirację przy tworzeniu plakatu.