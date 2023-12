Motomikołaje w Makowie Mazowieckim. Rozdawali paczki, zbierali dla Marleny i Oli

Po paczki ustawiła się długa kolejka, można było też wrzucić dowolny datek do puszek- dzięki temu udało się zebrać 13 390 zł.

Link do zbiórki Oli na stronie Siepomaga.pl:

Aby Ola mogła opłacić roczne leczenie potrzeba jeszcze ponad 100 tysięcy złotych.

Druga zbiórka, która będzie wsparta dzięki Motomikołajom to pomoc Marlenie Pydyszewskiej, która cierpi na twardzinę układową i śródmiąższowe włóknienie płuc.

Opis na stronie Pomagam.pl:

Hej. Mam na imię Marlena. Nigdy nie prosiłam o pomoc choć choruje od 18 lat. Część z Was wie, że jestem chora ale nie wie na co ponieważ zawsze byłam silna, nie uskarżałam się ani nie poddawałam. 18 lat temu będąc w ciąży zdiagnozowano u mnie Twardzinę Układową i Śródmiąższowe Włóknienie płuc. Przeszłam wiele terapii, lecz każda pomogła na chwilę. Od kilku miesięcy mam problemy z poruszaniem się i robieniem podstawowych czynności, potrzebuję permanentnej pomocy. Od miesiąca mój stan uległ pogorszaniu. W chwili obecnej przebywam w szpitalu. Mam bardzo złe badania krwi, Crp 3-cyfrowe, dostaje dożylnie antybiotyki, które nie pomagają. Robią mi się coraz większe przykurcze rąk i zmiany zapalne w stawach. Potrzebuję Waszej pomocy na rehabilitacje i leczenie. Z zawodu jestem pracownikiem socjalnym. Zawsze starałam się pomagać innym, chce to robić dalej, spełniać się zawodowo, bo lubię swoją pracę. Proszę, pomóżcie mi stanąć na nogi.