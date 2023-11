Impreza charytatywna dla Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę. Przyjdź, baw się dobrze i pomóż

Ola choruje od urodzenia! Nie zna życia bez choroby, która zabiera jej oddech. Od maleńkiego dziecka moja córeczka oddycha jak przez gruby ręcznik. Od dziecka każdy nasz dzień to walka o to, by zaczerpnąć powietrze! Dzisiaj Olunia ma 9 lat – wciąż jest dzieckiem, a ja, mama wiem, jakiego spustoszenia choroba narobiła w jej organizmie. W wyniku wielu powikłań i komplikacji moja córeczka już nigdy nie będzie oddychała pełną piersią, ale może oddychać znacznie lepiej i żyć tak, jak na to zasługuje – bez ciągłego duszenia się!

Ostatnio choroba dała nam dobrze w kość finansowo i psychicznie. Potrzebujemy pomocy w uzbieraniu środków na leki przyczynowe, które u nas są refundowane dopiero od 12 roku życia, a są one bardzo drogie. Istnieje odpowiednik argentyński tych leków, który jest 5 razy tańszy!

Leki to jedyna szansa Oli na to, by mogła się kiedyś zestarzeć, by jej życie odzyskało swoją jakość, by moja córeczka mogła mieć plany i marzenia jak każda mała dziewczynka. Koszt rocznego leczenia jest bardzo duży, ale to wydatek na miarę życia chorego. Z całego serca proszę Was o ratunek dla mojej córeczki!- Mama.

Na chwilę obecną na zbiórce jest niecałe 70 tysięcy złotych, to niewiele ponad 30 procent potrzebnej sumy, aby pokryć roczne zapotrzebowanie na leki.