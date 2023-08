Most w Teodorowie. Kontrowersje wokół wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg dojazdowych

Koszt realizacji zadania wynosi 124 193 099,99 zł (ale według szacunków może wynieść nawet ok. 150 mln zł). Na budowę tego mostu powiat ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 98,4 mln zł.

Budowa zaplanowana jest na lata 2023–2026. Umowa z wykonawcą przewiduje termin realizacji 30 miesięcy od daty podpisania umowy, co oznacza że most budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi powinna zakończyć się do końca stycznia 2026 roku.

Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji.

Więcej o inwestycji przeczytasz tutaj: