Mariusz Mierzejewski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. To szósta osoba, która powalczy o to stanowisko w wyborach 7.04.2024

Mariusz Mierzejewski to radny, przedsiębiorca.

- Ostrołęka to miasto, które kocham. Miasto, w którym urodziłem się i wychowałem. Miasto, z którego jestem dumny - mówi w promocyjnym filmiku zamieszczonym na FB. - Ostrołęka to moje miejsce na Ziemi. Tu poznałem przyjaciół, tu chodziłem do szkoły, tu założyłem rodzinę. Dziś tu buduję swoją przyszłość i tu chcę żyć. Wiem, że Ostrołęka ma ogromny potencjał.

To szósta osoba, która potwierdziła udział w wyborach na prezydenta Ostrołęki.

O fotel prezydenta Ostrołęki w wyborach samorządowych 2024 powalczą zatem:

Łukasz Kulik (obecny prezydent, Ostrołęka dla Wszystkich)

Ewa Żebrowska-Rosak (Koalicja dla Ostrołęki)

Paweł Niewiadomski (Nasza Ostrołęka)

Anna Truszkowska-Aptacy (Ostrołęka Na Pokolenia),

Adam Kurpiewski (Koalicja Obywatelska)

Mariusz Mierzejewski (Bezpartyjne Miasto Ostrołęka)

Kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów można jeszcze zgłaszać do 14 marca (do godz. 16.00).